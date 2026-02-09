Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
Stellantis Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Stellantis von 13 auf 10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Autokonzern sei schleppend in eine mehrjährige Umbauphase gestartet, schrieb Philippe Houchois am Sonntagabend. Die Anlagestory hat sich für ihn allerdings nicht geändert. Das Management müsse jedoch Ergebnisse abliefern./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2026 / 16:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.02.2026 / 16:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Stellantis Buy
|
Unternehmen:
Stellantis
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
10,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
6,34 €
|
Abst. Kursziel*:
57,80%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
6,32 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
58,33%
|
Analyst Name::
Philippe Houchois
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Stellantis
|
06.02.26
|MÄRKTE EUROPA/Erholung zum Wochenschluss - Stellantis brechen ein (Dow Jones)
|
06.02.26
|Stellantis-Aktie bricht zweistellig ein: Rekordabschreibungen drücken Gewinn - Aktionäre gehen leer aus (dpa-AFX)
|
06.02.26
|Freitagshandel in Paris: CAC 40 zum Ende des Freitagshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
06.02.26
|Stellantis: Kehrtwende bei Elektroautos - 22 Milliarden Dollar abgeschrieben (Spiegel Online)
|
06.02.26
|CAC 40 aktuell: Anleger lassen CAC 40 steigen (finanzen.at)
|
06.02.26
|MÄRKTE EUROPA/Börsen bauen Gewinne aus - Stellantis brechen ein (Dow Jones)
|
06.02.26
|ROUNDUP: Stellantis schockt mit Riesenabschreibung für US-Elektroauto-Kehrtwende (dpa-AFX)
|
06.02.26
|Pluszeichen in Paris: CAC 40-Anleger greifen am Mittag zu (finanzen.at)
Analysen zu Stellantis
|07:10
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.02.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|06.02.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.02.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Stellantis
|6,26
|1,87%
