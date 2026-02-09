NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vestas von 200 auf 212 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Kursrutsch infolge des Quartalsberichts biete eine gute Chance zum Positionsausbau, schrieb Akash Gupta am Sonntagabend. Der Auftragseingang habe positiv überrascht und die Nachfrage dürfte 2026 hoch bleiben. Die Erholung im Geschäft mit Windkraftanlagen an Land sei gelungen, die Risiken für den Bereich der Anlagen auf See gesunken - nun sei das Instandhaltungsgeschäft an der Reihe./rob/ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2026 / 20:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 00:15 / GMT



