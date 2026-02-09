Vestas Wind Systems A-S Aktie
|22,21EUR
|0,00EUR
|0,00%
WKN DE: A3CMNS / ISIN: DK0061539921
Vestas Wind Systems A-S Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vestas von 200 auf 212 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Kursrutsch infolge des Quartalsberichts biete eine gute Chance zum Positionsausbau, schrieb Akash Gupta am Sonntagabend. Der Auftragseingang habe positiv überrascht und die Nachfrage dürfte 2026 hoch bleiben. Die Erholung im Geschäft mit Windkraftanlagen an Land sei gelungen, die Risiken für den Bereich der Anlagen auf See gesunken - nun sei das Instandhaltungsgeschäft an der Reihe./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2026 / 20:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Overweight
|
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
212,00 DKK
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
22,49 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
164,70 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Akash Gupta
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Vestas Wind Systems A-S
|
04.02.26
|Ausblick: Vestas Wind Systems A-S stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
21.01.26
|Erste Schätzungen: Vestas Wind Systems A-S legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: Vestas Wind Systems A-S informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Vestas Wind Systems A-S stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
12.08.25
|Ausblick: Vestas gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Vestas Wind Systems A-S
Aktien in diesem Artikel
|Vestas Wind Systems A-S
|22,25
|0,18%
