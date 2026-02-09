LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Börse mit einem Kursziel von 290 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Grace Dargan attestierte dem Börsenbetreiber und Finanzdienstleister ein starkes strukturelles Wachstum. Zudem seien die Aktien unterbewertet, hieß es am Montag./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 01:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 04:05 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.