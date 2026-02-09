DO Aktie

196,40EUR -2,20EUR -1,11%
WKN: 81880 / ISIN: AT0000818802

09.02.2026 10:27:00

DOCO buy

Die Analysten der Berenberg Bank haben ihr Kursziel für den österreichischen Caterer DO&CO bei 250,00 Euro unverändert gelassen. Auch die Kaufempfehlung "Buy" wurde beibehalten.

Begründet wird das vom Berenberg-Experten Christoph Greulich, dass DO&CO als Premium-Catering-Anbieter für die Airline-Branche und hochkarätige Sportveranstaltungen etabliert ist. Das Unternehmen zeichnet sich zudem durch seine tiefe Verwurzelung im kundenorientierten Lebensmitteleinzelhandel aus, während seine Hauptkonkurrenten aus der Logistikbranche stammen oder aus großen Airline-Konzernen hervorgegangen sind. "Die Positionierung als Premiumanbieter in ihren Endmärkten hat sich für das Unternehmen bewährt, und wir gehen davon aus, dass dies auch weiterhin so bleiben wird.", erklärt der Analyst weiter.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten 11,09 Euro für 2026/27, sowie 12,30 bzw. 13,55 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 2,42 Euro für 2026/27, sowie 2,79 bzw. 3,14 Euro für 2027/28 bzw. 2028/29.

Am Montagvormittag notierten die DO&CO-Titel an der Wiener Börse mit plus 0,20 Prozent bei 199 Euro.

Analysierendes Institut Berenberg Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

moe/rst

ISIN AT0000818802 WEB http://www.doco.com

AFA0037 2026-02-09/10:27

Zusammenfassung: DO & CO buy
Unternehmen:
DO & CO 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
250,00 €
Rating jetzt:
buy 		Kurs*:
198,60 € 		Abst. Kursziel*:
25,88%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
195,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28,21%
Analyst Name::
Christoph Greuchlich 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

10:27 DO buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.01.26 DO buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.12.25 DO kaufen Erste Group Bank
15.08.25 DO kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.06.25 DO kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
