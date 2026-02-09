Die Analysten der Berenberg Bank haben ihr Kursziel für den österreichischen Caterer DO&CO bei 250,00 Euro unverändert gelassen. Auch die Kaufempfehlung "Buy" wurde beibehalten.

Begründet wird das vom Berenberg-Experten Christoph Greulich, dass DO&CO als Premium-Catering-Anbieter für die Airline-Branche und hochkarätige Sportveranstaltungen etabliert ist. Das Unternehmen zeichnet sich zudem durch seine tiefe Verwurzelung im kundenorientierten Lebensmitteleinzelhandel aus, während seine Hauptkonkurrenten aus der Logistikbranche stammen oder aus großen Airline-Konzernen hervorgegangen sind. "Die Positionierung als Premiumanbieter in ihren Endmärkten hat sich für das Unternehmen bewährt, und wir gehen davon aus, dass dies auch weiterhin so bleiben wird.", erklärt der Analyst weiter.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten 11,09 Euro für 2026/27, sowie 12,30 bzw. 13,55 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 2,42 Euro für 2026/27, sowie 2,79 bzw. 3,14 Euro für 2027/28 bzw. 2028/29.

Am Montagvormittag notierten die DO&CO-Titel an der Wiener Börse mit plus 0,20 Prozent bei 199 Euro.

