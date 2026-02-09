EssilorLuxottica Aktie

255,40EUR -1,90EUR -0,74%
WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667

09.02.2026 08:27:09

EssilorLuxottica Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 350 Euro auf "Overweight" belassen. Der Absatz sogenannter Smartglasses dürfte sich in den kommenden Jahren deutlich beschleunigen, schrieb Hassan Al-Wakeel in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Das Rennen dürften die drei großen US-Tech-Konzerne Meta, Apple und Google machen. Meta kooperiert seit längerem mit EssilorLuxottica./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 20:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 05:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

EssilorLuxottica Overweight
Unternehmen:
EssilorLuxottica 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
350,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
255,80 € 		Abst. Kursziel*:
36,83%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
255,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
37,04%
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu EssilorLuxottica

