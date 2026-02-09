Heidelberg Materials Aktie
|218,80EUR
|2,40EUR
|1,11%
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
Heidelberg Materials Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Heidelberg Materials vor Quartalszahlen von 239 auf 249 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Seine Prognosen für den Umsatz und das operative Ergebnis (Ebitda) lägen über den Konsensschätzungen, schrieb Thorsten Reigber am Montag in seinem Ausblick. Zudem rechnet er mit zuversichtlichen Zielen des Baustoffkonzerns für 2026./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 11:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 11:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Heidelberg Materials Kaufen
|
Unternehmen:
Heidelberg Materials
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
218,50 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
219,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Thorsten Reigber
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Heidelberg Materials
|
12:27
|Zuversicht in Frankfurt: So entwickelt sich der DAX am Mittag (finanzen.at)
|
12:27
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: So steht der LUS-DAX am Montagmittag (finanzen.at)
|
11:37
|EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
11:37
|EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
09:29
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.at)
|
09:29
|Handel in Frankfurt: DAX liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
06.02.26
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
06.02.26
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX zum Ende des Freitagshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu Heidelberg Materials
|11:34
|Heidelberg Materials Kaufen
|DZ BANK
|05.02.26
|Heidelberg Materials Overweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:34
|Heidelberg Materials Kaufen
|DZ BANK
|05.02.26
|Heidelberg Materials Overweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:34
|Heidelberg Materials Kaufen
|DZ BANK
|05.02.26
|Heidelberg Materials Overweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.01.26
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.01.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.12.25
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|08.12.25
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Heidelberg Materials
|219,00
|1,20%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:49
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|12:48
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:42
|Novartis Halten
|DZ BANK
|12:00
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|11:58
|Siemens Healthineers Outperform
|Bernstein Research
|11:48
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|11:34
|Heidelberg Materials Kaufen
|DZ BANK
|11:19
|VINCI Buy
|UBS AG
|10:56
|Bechtle Kaufen
|DZ BANK
|10:27
|DO buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:21
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:55
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|09:48
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:37
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|09:19
|DSM-Firmenich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:18
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|09:11
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|09:01
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:01
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|08:59
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:49
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|08:47
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|08:43
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:35
|PUMA Buy
|Warburg Research
|08:27
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|08:25
|RENK Buy
|Warburg Research
|08:22
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|08:22
|Evonik Equal Weight
|Barclays Capital
|08:21
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:19
|Stellantis Buy
|UBS AG
|08:19
|Scout24 Buy
|UBS AG
|08:07
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
|08:06
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|07:28
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:25
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|07:24
|adidas Equal Weight
|Barclays Capital
|07:23
|CTS Eventim Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:23
|grenke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:22
|tonies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:21
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:12
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:11
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:10
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:10
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:09
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|Under Armour Equal Weight
|Barclays Capital