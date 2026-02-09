Nemetschek Aktie
WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
Nemetschek SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nemetschek mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Joseph George diskutierte mit Branchenexperten über Sorgen und Chancen durch KI. Sie seien sich einig gewesen, dass die Wachstumschancen für die Bausoftware Bluebeam überwiegen, schrieb er in seinem am Montag veröffentlichten Kommentar./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 14:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
