NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nemetschek mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Joseph George diskutierte mit Branchenexperten über Sorgen und Chancen durch KI. Sie seien sich einig gewesen, dass die Wachstumschancen für die Bausoftware Bluebeam überwiegen, schrieb er in seinem am Montag veröffentlichten Kommentar./rob/ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 14:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 00:15 / GMT



