06.02.2026 22:06:27

RENK Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Renk nach einer Analystenveranstaltung zu den anstehenden Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Es sei durchgesickert, dass die Zahlen für das vierte Quartal die Erwartungen erfüllen oder sogar überschreiten sollten, schrieb Chloe Lemarie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Solche Aussagen seiend nach zuletzt enttäuschten Reaktionen auf Rheinmetall beruhigend./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 13:44 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 13:44 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RENK Buy
Unternehmen:
RENK 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
75,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
55,00 € 		Abst. Kursziel*:
36,36%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
54,75 € 		Abst. Kursziel aktuell:
36,99%
Analyst Name::
Chloe Lemarie 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

06.02.26 RENK Buy Deutsche Bank AG
30.01.26 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
15.01.26 RENK Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13.01.26 RENK Buy Deutsche Bank AG
12.01.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
