Stellantis Aktie
|6,14EUR
|-0,01EUR
|-0,21%
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
Stellantis Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Stellantis nach Eckdaten des Autokonzerns zum zweiten Halbjahr von 8 auf 7 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Am negativsten überrascht habe die Abschreibung von fast 22 Milliarden Euro auf die teure Abkehr vom Elektroauto-Kurs in den USA, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Montag vorliegenden Kommentar./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Stellantis Hold
|
Unternehmen:
Stellantis
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
7,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
6,16 €
|
Abst. Kursziel*:
13,64%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
6,14 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,10%
|
Analyst Name::
Christoph Laskawi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Stellantis
|
09:29
|Euronext-Handel: CAC 40 zum Start des Montagshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
06.02.26
|MÄRKTE EUROPA/Erholung zum Wochenschluss - Stellantis brechen ein (Dow Jones)
|
06.02.26
|Stellantis-Aktie bricht zweistellig ein: Rekordabschreibungen drücken Gewinn - Aktionäre gehen leer aus (dpa-AFX)
|
06.02.26
|Freitagshandel in Paris: CAC 40 zum Ende des Freitagshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
06.02.26
|Stellantis: Kehrtwende bei Elektroautos - 22 Milliarden Dollar abgeschrieben (Spiegel Online)
|
06.02.26
|CAC 40 aktuell: Anleger lassen CAC 40 steigen (finanzen.at)
|
06.02.26
|MÄRKTE EUROPA/Börsen bauen Gewinne aus - Stellantis brechen ein (Dow Jones)
|
06.02.26
|ROUNDUP: Stellantis schockt mit Riesenabschreibung für US-Elektroauto-Kehrtwende (dpa-AFX)