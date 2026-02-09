Roche Aktie
|356,40CHF
|-2,30CHF
|-0,64%
WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048
09.02.2026 07:28:41
Roche Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 350 Franken auf "Neutral" belassen. Die detaillierten Studiendaten des MS-Wirkstoffs Fenebrutinib zeigten solide Wirksamkeit, schrieb Richard Vosser am Sonntag. Die Sicherheit der Leber bleibe allerdings ein Sorgenfaktor hinsichtlich der US-Zulassung./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2026 / 21:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
