Novo Nordisk Aktie

42,84EUR 2,62EUR 6,51%
Novo Nordisk

WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333

09.02.2026 08:49:38

Novo Nordisk Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 360 dänischen Kronen auf "Equal Weight" belassen. Der starke Start des Abnehmmittels Wegovy in der neuen Tablettenform habe sich nach der wetterbedingten Störung nun fortgesetzt, schrieb James Gordon am Montag nach Auswertung der Vorwochendaten. Die Konkurrenz durch eine günstigere Pille von Hims & Hers sei zudem vom Tisch./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 07:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 07:18 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novo Nordisk Equal Weight
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
360,00 DKK
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
42,78 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
295,50 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
James Gordon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse














