Novo Nordisk Aktie
|42,84EUR
|2,62EUR
|6,51%
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
Novo Nordisk Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 360 dänischen Kronen auf "Equal Weight" belassen. Der starke Start des Abnehmmittels Wegovy in der neuen Tablettenform habe sich nach der wetterbedingten Störung nun fortgesetzt, schrieb James Gordon am Montag nach Auswertung der Vorwochendaten. Die Konkurrenz durch eine günstigere Pille von Hims & Hers sei zudem vom Tisch./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 07:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 07:18 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Equal Weight
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
360,00 DKK
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
42,78 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
295,50 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
James Gordon
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Novo Nordisk
Analysen zu Novo Nordisk
|08:49
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|06.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|08:49
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|06.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|03.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.02.26
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|01.12.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:49
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|05.02.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|03.02.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Novo Nordisk
|42,85
|6,55%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:27
|DO buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:21
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:55
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|09:48
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:37
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|09:19
|DSM-Firmenich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:18
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|09:11
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|09:01
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:01
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|08:59
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:49
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|08:47
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|08:43
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:35
|PUMA Buy
|Warburg Research
|08:27
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|08:25
|RENK Buy
|Warburg Research
|08:22
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|08:22
|Evonik Equal Weight
|Barclays Capital
|08:21
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:19
|Stellantis Buy
|UBS AG
|08:19
|Scout24 Buy
|UBS AG
|08:07
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
|08:06
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|07:28
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:25
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|07:24
|adidas Equal Weight
|Barclays Capital
|07:23
|CTS Eventim Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:23
|grenke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:22
|tonies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:21
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:12
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:11
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:10
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:10
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:09
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|Under Armour Equal Weight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Microsoft Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.02.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|06.02.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.02.26
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Raiffeisen add
|Baader Bank
|06.02.26
|Amazon Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|Linde Neutral
|JP Morgan Chase & Co.