09.02.2026 07:23:45

CTS Eventim Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Buy" belassen. Die Aktien des Tickethändlers und Eventveranstalters bleiben auf der Favoritenliste der Hamburger. Eine Neubewertung sei längst überfällig, schrieb Gerhard Orgonas in seinem am Montag veröffentlichten Kommentar. Die Aktien seien relativ und absolut günstig. Das Risiko für Disintermediation durch KI hält er für sehr gering./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 14:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: CTS Eventim Buy
Unternehmen:
CTS Eventim 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
115,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
68,80 € 		Abst. Kursziel*:
67,15%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
69,45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
65,59%
Analyst Name::
Gerhard Orgonas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

