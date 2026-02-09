LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 410 Franken auf "Overweight" belassen. Der Wirkstoff Fenebrutinib sei Occrevus in der Wirksamkeit überlegen, schrieb James Gordon am Montag anlässlich detaillierter Studiendaten gegen Primär progrediente Multiple Sklerose (PPMS). Einige Bedenken hinsichtlich der Sicherheit der Leber dürften jedoch zurückbleiben. In anderer Hinsicht erscheine das Verträglichkeitsprofil aber ziemlich sauber./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 00:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.