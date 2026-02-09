Roche Aktie
|356,40CHF
|-2,30CHF
|-0,64%
WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048
Roche Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 410 Franken auf "Overweight" belassen. Der Wirkstoff Fenebrutinib sei Occrevus in der Wirksamkeit überlegen, schrieb James Gordon am Montag anlässlich detaillierter Studiendaten gegen Primär progrediente Multiple Sklerose (PPMS). Einige Bedenken hinsichtlich der Sicherheit der Leber dürften jedoch zurückbleiben. In anderer Hinsicht erscheine das Verträglichkeitsprofil aber ziemlich sauber./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 00:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Overweight
|
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
410,00 CHF
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
356,40 CHF
|
Abst. Kursziel*:
15,04%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
356,40 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,04%
|
Analyst Name::
James Gordon
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)
|
06.02.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels fester (finanzen.at)
|
06.02.26
|Aufschläge in Zürich: SLI verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.at)
|
06.02.26
|Optimismus in Zürich: SMI beendet die Freitagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
06.02.26
|Freundlicher Handel: So performt der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
06.02.26
|Börse Zürich in Grün: SLI-Anleger greifen zu (finanzen.at)
|
06.02.26
|Freitagshandel in Zürich: SMI zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
06.02.26
|Börse Zürich: SMI notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
06.02.26
|Börse Zürich: SLI legt mittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
Analysen zu Roche AG (Genussschein)
|07:28
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:25
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|Roche Kaufen
|DZ BANK
|02.02.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:28
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:25
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|Roche Kaufen
|DZ BANK
|02.02.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:25
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Roche Kaufen
|DZ BANK
|30.01.26
|Roche Buy
|UBS AG
|30.01.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|29.01.26
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|02.02.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.12.25
|Roche Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.12.25
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:28
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.01.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Roche AG (Genussschein)
|356,40
|-0,64%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:28
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:25
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|07:24
|adidas Equal Weight
|Barclays Capital
|07:23
|CTS Eventim Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:23
|grenke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:22
|tonies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:21
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:12
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:11
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:10
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:10
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:09
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|Under Armour Equal Weight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Microsoft Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.02.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|06.02.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.02.26
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Raiffeisen add
|Baader Bank
|06.02.26
|Amazon Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|Linde Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|06.02.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|06.02.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|06.02.26
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|06.02.26
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|06.02.26
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|06.02.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|06.02.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|06.02.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|BBVA Buy
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|Infineon Buy
|Warburg Research
|06.02.26
|tonies Buy
|Warburg Research
|06.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.02.26
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.02.26
|BBVA Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|QIAGEN Hold
|Deutsche Bank AG