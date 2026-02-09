ASOS Aktie
|3,33EUR
|0,03EUR
|0,79%
WKN: 912703 / ISIN: GB0030927254
ASOS Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Asos auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 275 Pence belassen. Richard Chamberlain befasste sich am Sonntag mit den Preistrends im europäischen Modehandel. In diesem Zusammenhang bevorzugt er Inditex und Next aufgrund ihres internationalen Wachstumspotenzials und ihrer transparenten Gewinnentwicklung. Asos scheine teurer geworden zu sein, schrieb er./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2026 / 18:41 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASOS plc Sector Perform
|
Unternehmen:
ASOS plc
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
2,75 £
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
3,14 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
2,91 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Richard Chamberlain
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ASOS plc
Analysen zu ASOS plc
|08:21
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.01.26
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.01.26
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|ASOS Underweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|ASOS Neutral
|UBS AG
|08:21
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.01.26
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.01.26
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|ASOS Underweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|ASOS Neutral
|UBS AG
|16.01.26
|ASOS Underweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|ASOS Underweight
|Barclays Capital
|01.10.25
|ASOS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.03.25
|ASOS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.03.25
|ASOS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:21
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.01.26
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.01.26
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|ASOS Neutral
|UBS AG
|27.10.25
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|ASOS plc
|3,32
|0,67%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:56
|Bechtle Kaufen
|DZ BANK
|10:27
|DO buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:21
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:55
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|09:48
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:37
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|09:19
|DSM-Firmenich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:18
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|09:11
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|09:01
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:01
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|08:59
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:49
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|08:47
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|08:43
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:35
|PUMA Buy
|Warburg Research
|08:27
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|08:25
|RENK Buy
|Warburg Research
|08:22
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|08:22
|Evonik Equal Weight
|Barclays Capital
|08:21
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:19
|Stellantis Buy
|UBS AG
|08:19
|Scout24 Buy
|UBS AG
|08:07
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
|08:06
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|07:28
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:25
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|07:24
|adidas Equal Weight
|Barclays Capital
|07:23
|CTS Eventim Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:23
|grenke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:22
|tonies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:21
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:12
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:11
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:10
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:10
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:09
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|Under Armour Equal Weight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Microsoft Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.02.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|06.02.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.02.26
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Raiffeisen add
|Baader Bank
|06.02.26
|Amazon Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.