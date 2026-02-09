NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Asos auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 275 Pence belassen. Richard Chamberlain befasste sich am Sonntag mit den Preistrends im europäischen Modehandel. In diesem Zusammenhang bevorzugt er Inditex und Next aufgrund ihres internationalen Wachstumspotenzials und ihrer transparenten Gewinnentwicklung. Asos scheine teurer geworden zu sein, schrieb er./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2026 / 18:41 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 00:45 / EST



