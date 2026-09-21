Elmos Semiconductor Aktie
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WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
Elmos Semiconductor Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Elmos auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Er habe seine Schätzungen für den Halbleiterkonzern leicht gesenkt, obwohl dieser sich zusätzliche Wafer-Kapazitäten für die Produktion in Dortmund gesichert habe, schrieb Malte Schaumann in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Denn Elmos könnte wegen der aggressiven Preispolitik eines Konkurrenten Marktanteile verlieren./rob/gl/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Elmos Semiconductor Buy
|
Unternehmen:
Elmos Semiconductor
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
210,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
147,20 €
|
Abst. Kursziel*:
42,66%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
147,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
42,08%
|
Analyst Name::
Malte Schaumann
|
KGV*:
-
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