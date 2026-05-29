NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Inditex von 67 auf 62 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Grzinic kappte am Donnerstag seine Schätzungen für den Modekonzern aufgrund der schwierigeren Versorgungsbedingungen und einer mauen Nachfrage in Europa. Der Experte geht allerdings davon aus, dass die Zara-Muttergesellschaft wie in der Vergangenheit schwierigere Zeiten zum Ausbau von Marktanteilen nutzen kann./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 15:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.