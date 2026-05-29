Inditex Aktie

53,66EUR -0,02EUR -0,04%
Inditex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A11873 / ISIN: ES0148396007

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29.05.2026 06:59:27

Inditex Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Inditex von 67 auf 62 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Grzinic kappte am Donnerstag seine Schätzungen für den Modekonzern aufgrund der schwierigeren Versorgungsbedingungen und einer mauen Nachfrage in Europa. Der Experte geht allerdings davon aus, dass die Zara-Muttergesellschaft wie in der Vergangenheit schwierigere Zeiten zum Ausbau von Marktanteilen nutzen kann./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 15:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Buy
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
62,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
53,72 € 		Abst. Kursziel*:
15,41%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
53,66 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15,54%
Analyst Name::
James Grzinic 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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