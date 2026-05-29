Commerzbank Aktie

36,87EUR 0,14EUR 0,38%
Commerzbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

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29.05.2026 08:15:17

Commerzbank Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Commerzbank mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Overweight" belassen. Flora Bocahut diskutierte am Donnerstagabend Gründe für und wider ein höheres Gebot der Unicredit. Mit einem weiteren Anstieg der Unicredit-Aktie auf etwa 80 Euro könnte die implizite Offerte dem mittleren Kurszielniveau der Analysten für die Commerzbank von 42 Euro sehr nahe rücken, schrieb sie. Dieses Niveau wäre für die Commerzbank-Aktionäre vermutlich reizvoller. Insgesamt sieht Bocahut bei der Commerzbank ein günstiges Verhältnis zwischen Chancen und Risiken - entweder durch ein höheres Gebot oder eine gute Umsetzung der eigenen Strategie./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 17:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2026 / 02:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Commerzbank Overweight
Unternehmen:
Commerzbank 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
37,03 € 		Abst. Kursziel*:
13,42%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
36,87 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13,91%
Analyst Name::
Flora Bocahut 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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