GSK Aktie
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WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
GSK Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für GSK auf "Buy" mit einem Kursziel von 2500 Pence belassen. Die detaillierten Daten der B-Well-Studie zu Bepirovirsen gegen chronische Hepatitis B (HBV) zeigten, dass die Raten der funktionellen Heilung von HBV am oberen Ende der Erwartungen des Basisszenarios liegen, schrieb Michael Leuchten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ärzte bezeichneten die Daten als "historischen Moment" und "riesigen Fortschritt" für die Patienten, da die Ergebnisse einigen Patienten erstmals eine realistische Heilungschance böten und Bepi als wichtige Säule für Kombinationsstrategien positionierten./rob/edh/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 09:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 09:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Buy
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Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
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Kursziel:
25,00 £
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
19,33 £
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Abst. Kursziel*:
29,30%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
19,18 £
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Abst. Kursziel aktuell:
30,34%
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Analyst Name::
-
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KGV*:
-
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