CTS Eventim Aktie
|61,20EUR
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|3,73%
WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306
CTS Eventim Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Overweight" belassen. Der Tickethändler und Eventveranstalter sei gut ins Jahr gekommen, schrieb Lara Simpson am Donnerstag in ihrer Rückschau auf die Ergebnisse des ersten Quartals. Das Vertrauen in die Dynamik steige wieder bei immer stärkeren Geschäften mit Live-Events./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 22:07 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CTS Eventim Overweight
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Unternehmen:
CTS Eventim
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
95,00 €
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Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
56,25 €
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Abst. Kursziel*:
68,89%
|
Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
61,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
55,23%
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Analyst Name::
Lara Simpson
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KGV*:
-
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