FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Vinci auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 150 Euro belassen. Der Umsatz im ersten Quartal habe die Markterwartung knapp verfehlt, schrieb Matthias Volkert in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Highlight des Quartals sei das zum Schlussviertel 2025 um 7 Prozent gestiegene Auftragsbuch

des Bau- und Infrastrukturkonzerns gewesen./rob/edh/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 16:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 16:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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