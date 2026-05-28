VINCI Aktie

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WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486

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28.05.2026 16:30:21

VINCI Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Vinci auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 150 Euro belassen. Der Umsatz im ersten Quartal habe die Markterwartung knapp verfehlt, schrieb Matthias Volkert in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Highlight des Quartals sei das zum Schlussviertel 2025 um 7 Prozent gestiegene Auftragsbuch
des Bau- und Infrastrukturkonzerns gewesen./rob/edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 16:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 16:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: VINCI Kaufen
Unternehmen:
VINCI 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
124,10 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
124,55 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Matthias Volkert 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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