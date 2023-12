LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Ferrari-Aktie vor der Bekanntgabe von Zahlen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr auf "Overweight" mit einem Kursziel von 375 Euro belassen. Er rechne nicht mit besonderen Überraschungen, was 2023 betreffe, schrieb Analyst Henning Cosman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er geht von der "üblichen Beat-and-Raise-Dynamik" beim Sportwagenhersteller aus. Zudem dürfte Ferrari der Konsensschätzung für das operative Ergebniswachstum 2024 von 14 Prozent im kommenden Jahr "entgegenwachsen"./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2023 / 20:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.12.2023 / 05:10 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.