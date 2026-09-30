Fresenius Medical Care Aktie

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WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

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30.09.2026 12:14:30

Fresenius Medical Care (FMC) St Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für FMC von 39 auf 38 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Felton rechnet mit erneut mauer Steigerung der Behandlungszahlen, wie er am Mittwoch in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht am 3. November schrieb. Mit seiner Prognose für das bereinigte operative Ergebnis liegt er mit 524 Millionen Euro aber etwas über dem Konsens./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 04:13 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Neutral
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
39,19 € 		Abst. Kursziel*:
-3,04%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
39,36 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-3,46%
Analyst Name::
Richard Felton 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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