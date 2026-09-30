Fresenius Medical Care Aktie
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WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
Fresenius Medical Care (FMC) St Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für FMC von 39 auf 38 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Felton rechnet mit erneut mauer Steigerung der Behandlungszahlen, wie er am Mittwoch in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht am 3. November schrieb. Mit seiner Prognose für das bereinigte operative Ergebnis liegt er mit 524 Millionen Euro aber etwas über dem Konsens./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 04:13 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Neutral
|
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
38,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
39,19 €
|
Abst. Kursziel*:
-3,04%
|
Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
39,36 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3,46%
|
Analyst Name::
Richard Felton
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
29.09.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich leichter (finanzen.at)
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29.09.26
|DAX-Handel aktuell: DAX notiert zum Ende des Dienstagshandels um die Nulllinie (finanzen.at)
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29.09.26
|XETRA-Handel: DAX am Dienstagnachmittag im Aufwind (finanzen.at)
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29.09.26
|Pluszeichen in Frankfurt: Pluszeichen im LUS-DAX (finanzen.at)
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29.09.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: Gewinne im LUS-DAX (finanzen.at)
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29.09.26
|Zuversicht in Frankfurt: DAX am Mittag freundlich (finanzen.at)
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29.09.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX sackt zum Start ab (finanzen.at)
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29.09.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|12:14
|Fresenius Medical Care Neutral
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|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
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|DZ BANK
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.11.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.09.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
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|Fresenius Medical Care Underweight
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|05.08.26
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|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
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|05.08.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
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Aktien in diesem Artikel
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