NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für FMC von 39 auf 38 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Felton rechnet mit erneut mauer Steigerung der Behandlungszahlen, wie er am Mittwoch in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht am 3. November schrieb. Mit seiner Prognose für das bereinigte operative Ergebnis liegt er mit 524 Millionen Euro aber etwas über dem Konsens./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 04:13 / BST

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