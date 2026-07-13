Fresenius Aktie

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WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604

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13.07.2026 10:20:42

Fresenius SECo Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Das nun vom Bundesrat beschlossene Gesetz zur Stabilisierung der Beitragssätze in der gesetzlichen Krankenversicherung sei für den Medizinkonzern und Krankenhausbetreiber günstiger ausgefallen als der ursprüngliche Kabinettsentwurf, schrieb James Vane-Tempest am Montag. Es sichere das Wachstum der Krankenhausvergütungen, verlängere die Unterstützung für pflegebezogene Finanzierungen und erhöhe sowohl die operative Flexibilität des Unternehmens als auch ab 2027 über Zuschläge die Sektorfinanzierung./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 02:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 02:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Buy
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
42,06 € 		Abst. Kursziel*:
30,77%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
41,92 € 		Abst. Kursziel aktuell:
31,20%
Analyst Name::
James Vane-Tempest 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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