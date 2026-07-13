Fresenius Aktie
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WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604
Fresenius SECo Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Die Gesundheitsreform der Bundesregierung sei positiv für den Krankenhausbetreiber, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Für Helios dürften die Kosteneinsparungen schwerer wiegen als der Gegenwind beim Umsatz. Die Reform beseitige zudem viele Unsicherheiten./niw/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Buy
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Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
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Analyst:
Deutsche Bank AG
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Kursziel:
55,00 €
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
42,06 €
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Abst. Kursziel*:
30,77%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
42,09 €
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Abst. Kursziel aktuell:
30,67%
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Analyst Name::
Falko Friedrichs
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KGV*:
-
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