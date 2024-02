FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Fresenius nach Zahlen von 39 auf 41 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Gesundheitskonzern habe viel Vertrauen eingebüßt in den vergangenen Jahren, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit Blick auf die "ordentlichen Zahlen" und den dennoch davon kaum bewegten Aktienkurs. Das neue Management mache aber eindeutig Fortschritte. Es gehe in die richtige Richtung./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.02.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.02.2024 / 06:35 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.