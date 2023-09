HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Gerresheimer auf "Buy" mit einem Kursziel von 127 Euro belassen. Das Diagnostikgeschäft im Medizintechniksektor nähere sich einem stabilen Zustand, und in der Bioprozesstechnik sehe er mit Blick auf die sinkenden Gewinnschätzungen Licht am Ende des Tunnels, schrieb Analyst Sam England in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Zudem erholten sich die Preise für medizintechnische Produkte. Gerresheimer sei auf dem Weg zu einer positiven Barmittelentwicklung. Anlegern biete sich derzeit eine gute Einstiegsgelegenheit. Im Vergleich zum Branchenkollegen Schott Pharma, der an diesem Donnerstag seinen Börsengang feiert, sei Gerresheimer weniger abhängig von hochwertigen Pharmaverpackungen und auch nicht so stark dem Trend zum Abbau von Lagerbeständen ausgesetzt./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2023 / 17:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





