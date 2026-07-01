Heidelberg Materials Aktie
|166,65EUR
|-0,45EUR
|-0,27%
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
Heidelberg Materials Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 225 auf 220 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen am 30. Juli dürften eine Rückkehr des Baustoffherstellers zu einem organischen Umsatzwachstum belegen, aber auch negative Wechselkurseffekte, schrieb Jon Bell in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy
|
Unternehmen:
Heidelberg Materials
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
220,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
164,10 €
|
Abst. Kursziel*:
34,06%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
166,65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32,01%
|
Analyst Name::
Jon Bell
|
KGV*:
-
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