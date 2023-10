NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Overweight" belassen. Die Zahlen derr europäischen Baustoffkonzerne zum dritten Quartal dürften verdeutlichen, dass die Absatzvolumina zwar immer noch negativ seien, aber Anzeichen einer Bodenbildung zeigten, schrieb Analystin Elodie Rall in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Das Preis-/Kostenverhältnis dürfte sich weiterhin positiv auf die Erträge auswirken, wenn auch vielleicht in geringerem Maße als im ersten Halbjahr./edh/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2023 / 22:04 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2023 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.