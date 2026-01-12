Heidelberg Materials Aktie

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 233 Euro belassen. Anthony Codling passte in einer am Montag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell unter anderem an Währungseffekte und Wetterverhältnisse im vierten Quartal an. Dies habe seine Schätzungen für den Baustoffkonzern allerdings kaum verändert./niw/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 12:10 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 12:10 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

