188,55EUR -11,35EUR -5,68%
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

26.02.2026 09:06:02

Heidelberg Materials Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 260 auf 245 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Harry Goad senkte am Donnerstag im Nachgang der Geschäftszahlen die Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) des Baustoffproduzenten 2026 bis 2028 um durchschnittlich drei Prozent per annum./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy
Unternehmen:
Heidelberg Materials 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
245,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
195,40 € 		Abst. Kursziel*:
25,38%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
188,55 € 		Abst. Kursziel aktuell:
29,94%
Analyst Name::
Harry Goad 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

