HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 260 auf 245 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Harry Goad senkte am Donnerstag im Nachgang der Geschäftszahlen die Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) des Baustoffproduzenten 2026 bis 2028 um durchschnittlich drei Prozent per annum./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.