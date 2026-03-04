Heidelberg Materials Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 260 auf 250 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Elodie Rall passte ihre Schätzungen am Dienstagabend an den jüngsten Geschäftsbericht an. Mit ihren neuen Prognosen liegt sie nun weitgehend am Mittelpunkt der Zielspannen des Baustoffkonzerns./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 20:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Heidelberg Materials
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
250,00 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
179,70 €
Abst. Kursziel*:
39,12%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
181,40 €
Abst. Kursziel aktuell:
37,82%
Analyst Name::
Elodie Rall
KGV*:
-
