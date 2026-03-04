Heidelberg Materials Aktie

181,40EUR -0,60EUR -0,33%
Heidelberg Materials

WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

04.03.2026 06:42:16

Heidelberg Materials Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 260 auf 250 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Elodie Rall passte ihre Schätzungen am Dienstagabend an den jüngsten Geschäftsbericht an. Mit ihren neuen Prognosen liegt sie nun weitgehend am Mittelpunkt der Zielspannen des Baustoffkonzerns./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 20:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Overweight
Unternehmen:
Heidelberg Materials 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
250,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
179,70 € 		Abst. Kursziel*:
39,12%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
181,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
37,82%
Analyst Name::
Elodie Rall 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Heidelberg Materials

mehr Nachrichten

Analysen zu Heidelberg Materials

mehr Analysen
06:42 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.02.26 Heidelberg Materials Buy Deutsche Bank AG
26.02.26 Heidelberg Materials Buy Goldman Sachs Group Inc.
26.02.26 Heidelberg Materials Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.02.26 Heidelberg Materials Sector Perform RBC Capital Markets
Heidelberg Materials 181,05 -0,52%

Heidelberg Materials 181,05 -0,52% Heidelberg Materials

