NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 255 auf 250 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die mehrjährige Wachstumsstory setze sich fort, schrieb Ben Rada Martin am Mittwochabend. Der Konzern bleibe betont flexibel hinsichtlich jeglicher Änderung am europäischen Emissionshandel (ETS)./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 23:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy
|
Unternehmen:
Heidelberg Materials
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
250,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
188,50 €
|
Abst. Kursziel*:
32,63%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
188,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32,35%
|
Analyst Name::
Ben Rada Martin
|
KGV*:
-
