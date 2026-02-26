NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 255 auf 250 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die mehrjährige Wachstumsstory setze sich fort, schrieb Ben Rada Martin am Mittwochabend. Der Konzern bleibe betont flexibel hinsichtlich jeglicher Änderung am europäischen Emissionshandel (ETS)./ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 23:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.