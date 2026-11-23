AUTO1 Aktie
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WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884
AUTO1 Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Auto1 von 31 auf 28 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach den Quartalszahlen des Online-Gebrauchtwagenhändlers senkte Giles Thorne am Freitag seine bereinigten operativen Ergebnisschätzungen (Ebitda) für die Jahre bis 2028 um durchschnittlich 14 Prozent. Zudem passte er den risikofreien Zinssatz an die aktuellen Marktbedingungen an./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2026 / 13:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2026 / 16:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUTO1 Buy
|
Unternehmen:
AUTO1
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
28,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
14,52 €
|
Abst. Kursziel*:
92,84%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
13,69 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
104,53%
|
Analyst Name::
Giles Thorne
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AUTO1
|
20.11.26
|EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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20.11.26
|Börse Frankfurt: MDAX zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
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20.11.26
|AUTO1-Aktie: Berenberg wird optimistischer bei der Einstufung, zeigt sich beim Kursziel aber vorsichtiger (dpa-AFX)
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20.11.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX liegt am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
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20.11.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX startet im Minus (finanzen.at)
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19.11.26
|EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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