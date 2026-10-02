CTS Eventim Aktie

55,25EUR 1,70EUR 3,17%
CTS Eventim für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306

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02.10.2026 09:27:31

CTS Eventim Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Der abrupte Abschied des Finanzvorstands habe einige Fragen aufgeworfen, schrieb Lars Vom-Cleff am Donnerstag. Vorstandschef Klaus-Peter Schulenberg werde darauf aber in einer Telefonkonferenz eingehen./ag/stw

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: CTS Eventim Buy
Unternehmen:
CTS Eventim 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
53,95 € 		Abst. Kursziel*:
85,36%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
55,25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
81,00%
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

CTS Eventim 55,40 3,45% CTS Eventim

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07:41 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:40 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:30 Deutsche Börse Neutral UBS AG
07:25 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:24 Nike Sector Perform RBC Capital Markets
07:24 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:23 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
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01.10.26 Michelin Overweight JP Morgan Chase & Co.
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