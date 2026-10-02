Ahold Delhaize Aktie
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WKN DE: A2ANT0 / ISIN: NL0011794037
Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 24,07 auf 22,63 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Borja Olcese geht skeptisch in den Quartalsbericht am 4. November und gab den Aktien der Supermarktkette am Donnerstag daher den Stempel "Negative Catalyst Watch". Der Ausblick wie auch die Markterwartungen gingen immer noch von einer massiven Wende der Trends im vierten Quartal und Anfang 2027 aus, was ein fortwährendes Enttäuschungsrisiko berge. Er hatte bereits im Mai auf offensichtlichere Risse in der Anlagestory hingewiesen und die Aktien als eines der schlechtesten Beispiele auf die "Analyst Focus List" gesetzt./ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 22:13 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
22,63 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
31,56 €
|
Abst. Kursziel*:
-28,30%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
31,61 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-28,41%
|
Analyst Name::
Borja Olcese
|
KGV*:
-
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