ING Group Aktie
|30,72EUR
|0,27EUR
|0,89%
WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202
ING Group Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ING von 36,30 auf 38,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Delphine Lee geht nach einem starken Quartal optimistisch in die Berichtssaison und gab den ING-Aktien am Donnerstag daher zusätzlich den Stempel "Positive Catalyst Watch". Sie hob ihre Ergebnisschätzungen bis 2028 um bis zu 4 Prozent an ? vornehmlich aufgrund höherer Zinsen. Die Gesamtausschüttungen in diesem Jahr sieht Lee mit 6,7 Milliarden Euro etwa 9 Prozent über dem Konsens./ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 19:30 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ING Group Overweight
|
Unternehmen:
ING Group
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
38,30 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
30,44 €
|
Abst. Kursziel*:
25,80%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
30,72 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,67%
|
Analyst Name::
Delphine Lee
|
KGV*:
-
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|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
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|Jefferies & Company Inc.
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|07:25
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|ING Group Kaufen
|DZ BANK
|13.02.25
|ING Group Verkaufen
|DZ BANK
|18.09.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|ING Group
|30,72
|0,89%
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|Symrise Market-Perform
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|09:27
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
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|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|09:24
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|Deutsche Bank AG
|09:24
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|Bernstein Research
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|Nike Underweight
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|09:04
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|08:58
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:57
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|RBC Capital Markets
|08:54
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|08:48
|Lenzing buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:47
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:46
|HORNBACH Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:43
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
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|01.10.26
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|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.