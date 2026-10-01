NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Santander von 14,40 auf 14,10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Sofie Peterzens kappte ihre Ergebnisprognosen bis 2028 am Mittwoch um bis zu 3 Prozent. Sie machte dafür in ihrem Ausblick auf den Quartalsbericht etwas geringere Ertragsschätzungen verantwortlich./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 11:05 / BST

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