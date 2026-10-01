Sanofi Aktie
|73,34EUR
|0,34EUR
|0,47%
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
Sanofi Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Sector Perform" belassen. Trung Huynh wertet die ausgeweitete Kooperation mit Regeneron positiv. In der Immunologie- und Entzündungspipeline von Sanofi habe es in diesem Jahr einige Rückschläge gegeben, so der Experte am Donnerstag. Dies sei ein eleganter Weg, sie auszubauen und Nachfolger für Dupixent zu sichern./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 07:44 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 07:44 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Sector Perform
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
80,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
73,93 €
|
Abst. Kursziel*:
8,21%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
73,34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,08%
|
Analyst Name::
Trung Huynh
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sanofi S.A.
Analysen zu Sanofi S.A.
|14:57
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:01
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:51
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|17.09.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|14:57
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:01
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:51
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|17.09.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|10:51
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|14.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|18.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|06.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|28.10.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|14:57
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:01
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|08.09.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Sanofi S.A.
|72,62
|-0,52%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:57
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:40
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:39
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:38
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:37
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:36
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:36
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:35
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:35
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:34
|London Stock Exchange Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:33
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:21
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|13:20
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|13:18
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:18
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:10
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:06
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:04
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:02
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:02
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:01
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:07
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:06
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:59
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:55
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:54
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|11:51
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:51
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:25
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:14
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|11:13
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|11:13
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|11:12
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|11:09
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|11:08
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|11:07
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|11:06
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|11:05
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|11:04
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|11:03
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|11:00
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|10:59
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|10:59
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|10:53
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:51
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:33
|LPKF Laser & Electronics Buy
|Warburg Research
|10:29
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|10:28
|NORMA Group Buy
|Warburg Research
|10:16
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:15
|1&1 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)