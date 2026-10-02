Redcare Pharmacy Aktie
|69,50EUR
|1,00EUR
|1,46%
WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Redcare Pharmacy mit einem Kursziel von 104 Euro auf "Buy" belassen. Die Prognoseerhöhung in dieser Woche spreche für ein starkes drittes Quartal, schrieb Jan Koch in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Bericht. Er rechnet vor allem mit enormem Wachstum im Geschäft mit rezeptpflichtigen Arzneimitteln in Deutschland./ag/stw
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
104,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
69,20 €
|
Abst. Kursziel*:
50,29%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
69,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
49,64%
|
Analyst Name::
Jan Koch
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
01.10.26
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.at)
|
01.10.26
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX zeigt sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
01.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX verbucht am Donnerstagmittag Abschläge (finanzen.at)
|
01.10.26
|Schwacher Handel: SDAX präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
30.09.26
|Handel in Frankfurt: Schlussendlich Pluszeichen im SDAX (finanzen.at)
|
30.09.26
|XETRA-Handel: So steht der SDAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
30.09.26
|Börse Frankfurt: SDAX legt zu (finanzen.at)
|
30.09.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX zum Start im Aufwind (finanzen.at)
Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|09:31
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|03.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:31
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|03.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:31
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|03.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|06.10.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|30.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|29.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|03.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|31.07.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|16.06.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|07.05.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|06.05.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|04.03.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|69,40
|1,31%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:12
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:41
|Nike Neutral
|UBS AG
|09:33
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|09:31
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|09:30
|Michelin Buy
|Deutsche Bank AG
|09:29
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|09:27
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|09:26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|09:24
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|09:24
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|09:23
|Alzchem Group Buy
|Deutsche Bank AG
|09:20
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|09:18
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|09:12
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:04
|Palfinger kaufen
|Deutsche Bank AG
|08:58
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:57
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:54
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|08:48
|Lenzing buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:47
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:46
|HORNBACH Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:43
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:41
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|08:39
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|08:36
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:50
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:47
|Pfizer Neutral
|UBS AG
|07:41
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:40
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|07:25
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:24
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:24
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:23
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:22
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Michelin Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|Beiersdorf Halten
|DZ BANK
|01.10.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.