Saint-Gobain Aktie
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WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007
Saint-Gobain Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Saint-Gobain vor Umsatzzahlen zum dritten Quartal von 137,00 auf 132,60 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Auch wenn das Umsatzwachstum auf vergleichbarer Basis möglicherweise stärker von den Preisen als von den Absatzmengen bestimmt worden sei, bleibe das Management des Baustoffkonzerns zuversichtlich hinsichtlich des Umsatzwachstums in der zweiten Jahreshälfte und der Erzielung eines leicht positiven Preis-Kosten-Verhältnisses für 2026, schrieb Glynis Johnson in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Die Expertin schätzte derweil die Entwicklung der Absatzmengen verhaltener ein und rechnet jetzt auch mit höheren Abschreibungen als zuvor./rob/la/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 13:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 13:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Buy
|
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
132,60 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
67,28 €
|
Abst. Kursziel*:
97,09%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
67,46 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
96,56%
|
Analyst Name::
Glynis Johnson
|
KGV*:
-
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