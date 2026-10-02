NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Saint-Gobain vor Umsatzzahlen zum dritten Quartal von 137,00 auf 132,60 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Auch wenn das Umsatzwachstum auf vergleichbarer Basis möglicherweise stärker von den Preisen als von den Absatzmengen bestimmt worden sei, bleibe das Management des Baustoffkonzerns zuversichtlich hinsichtlich des Umsatzwachstums in der zweiten Jahreshälfte und der Erzielung eines leicht positiven Preis-Kosten-Verhältnisses für 2026, schrieb Glynis Johnson in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Die Expertin schätzte derweil die Entwicklung der Absatzmengen verhaltener ein und rechnet jetzt auch mit höheren Abschreibungen als zuvor./rob/la/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 13:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 13:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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