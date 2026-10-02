Siemens Energy Aktie
|146,14EUR
|2,36EUR
|1,64%
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
Siemens Energy Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Siemens Energy in die Liste der "Top 30 Global Ideas for 2026" aufgenommen. Die Aktien belässt der Experte Colin Moody mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Outperform". Er rechnet laut dem am Freitag vorliegenden Report bis 2030 mit einem durchschnittlichen Wachstum von 13 Prozent per annum und einer Steigerung des operativen Ergebnisses (Ebita) um im Schnitt 40 Prozent. Die Branche verzeichne derweil nur Steigerungsraten von 5 und 9 Prozent, so Moody./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 20:53 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 20:53 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Outperform
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
200,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
142,29 €
|
Abst. Kursziel*:
40,56%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
146,14 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36,86%
|
Analyst Name::
Colin Moody
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens Energy AG
|
09:45
|Siemens Energy-Analyse: Outperform-Bewertung von RBC Capital Markets für Aktie (finanzen.at)
|
09:28
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 legt zum Start des Freitagshandels zu (finanzen.at)
|
09:28
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 zum Start auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
09:28
|Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09:28
|XETRA-Handel: DAX startet in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
01.10.26
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
01.10.26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 sackt nachmittags ab (finanzen.at)
|
01.10.26
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 verbucht am Donnerstagmittag Abschläge (finanzen.at)
Analysen zu Siemens Energy AG
|08:54
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:54
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:54
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Siemens Energy Underweight
|Barclays Capital
|20.01.26
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|14.11.25
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|22.10.25
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|20.10.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|13.05.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|24.04.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|14.01.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Siemens Energy Neutral
|Citigroup Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Siemens Energy AG
|146,14
|1,64%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:33
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|09:31
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|09:30
|Michelin Buy
|Deutsche Bank AG
|09:29
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|09:27
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|09:26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|09:24
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|09:24
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|09:23
|Alzchem Group Buy
|Deutsche Bank AG
|09:20
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|09:18
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|09:12
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:04
|Palfinger kaufen
|Deutsche Bank AG
|08:58
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:57
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:54
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|08:48
|Lenzing buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:47
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:46
|HORNBACH Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:43
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:41
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|08:39
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|08:36
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:50
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:47
|Pfizer Neutral
|UBS AG
|07:41
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:40
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|07:25
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:24
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:24
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:23
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:22
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Michelin Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|Beiersdorf Halten
|DZ BANK
|01.10.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.