Givaudan Aktie
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WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932
02.10.2026 09:24:03
Givaudan Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Givaudan auf "Underperform" mit einem Kursziel von 2886 Franken belassen. Der Investorentag mit Fokus auf dem Europageschäft der Sparte Taste & Wellbeing sei eher informativ gewesen als ein Faktor für die Aktie, schrieb Victoria Nice am Donnerstag./ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 20:54 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 02:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Underperform
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
2 886,00 CHF
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
3 334,00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-13,44%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
3 336,00 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-13,49%
|
Analyst Name::
Victoria Nice
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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