NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Givaudan auf "Underperform" mit einem Kursziel von 2886 Franken belassen. Der Investorentag mit Fokus auf dem Europageschäft der Sparte Taste & Wellbeing sei eher informativ gewesen als ein Faktor für die Aktie, schrieb Victoria Nice am Donnerstag./ag/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 20:54 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 02:30 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.