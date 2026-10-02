Givaudan Aktie

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WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932

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02.10.2026 09:24:03

Givaudan Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Givaudan auf "Underperform" mit einem Kursziel von 2886 Franken belassen. Der Investorentag mit Fokus auf dem Europageschäft der Sparte Taste & Wellbeing sei eher informativ gewesen als ein Faktor für die Aktie, schrieb Victoria Nice am Donnerstag./ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 20:54 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 02:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Givaudan AG Underperform
Unternehmen:
Givaudan AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
2 886,00 CHF
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
3 334,00 CHF 		Abst. Kursziel*:
-13,44%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
3 336,00 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-13,49%
Analyst Name::
Victoria Nice 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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