Saint-Gobain Aktie
|66,18EUR
|-2,54EUR
|-3,70%
WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007
Saint-Gobain Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Saint-Gobain von 100 auf 95 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Sie gehe nach Gesprächen mit dem Baustoffkonzern von einem dreiprozentigen vergleichbaren Umsatzwachstum im dritten Quartal aus, schrieb Elodie Rall in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Für das Jahr habe sie ihre Prognosen im niedrigen einstelligen Prozentbereich gekürzt. Das Geschäftsumfeld bleibe schwierig, sei zu einem großen Teil aber wohl schon eingepreist./rob/gl/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 13:56 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 14:02 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Overweight
|
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
95,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
66,14 €
|
Abst. Kursziel*:
43,63%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
66,18 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
43,55%
|
Analyst Name::
Elodie Rall
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|16:26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.09.26
|Saint-Gobain Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.09.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16:26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.09.26
|Saint-Gobain Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.09.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16:26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.07.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|12.06.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|05.05.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|24.04.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|02.04.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|16.09.26
|Saint-Gobain Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.07.26
|Saint-Gobain Market-Perform
|Bernstein Research
|07.07.26
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|22.06.26
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|24.04.26
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|66,18
|-3,70%
Aktuelle Aktienanalysen
|17:17
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17:09
|Beiersdorf Halten
|DZ BANK
|16:47
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:46
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:57
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:40
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:39
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:38
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:37
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:36
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:36
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:35
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:35
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:34
|London Stock Exchange Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:33
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:21
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|13:20
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|13:18
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:18
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:10
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:06
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:04
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:02
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:02
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:01
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:07
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:06
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:59
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:55
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:54
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|11:51
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:51
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:25
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:14
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|11:13
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|11:13
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|11:12
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|11:09
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|11:08
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|11:07
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|11:06
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|11:05
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|11:04
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|11:03
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|11:00
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|10:59
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|10:59
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|10:53
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:51
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.