Iberdrola Aktie
|20,51EUR
|0,14EUR
|0,69%
WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14
Iberdrola SA Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel fpür Iberdrola von 18,50 auf 22,00 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst James Brand passte seine Schätzungen für die Spanier an höhere Strompreise und ein besseres kurzfristiges Wachstumsprofil an, wie er in seiner am Dienstag vorliegenden Kaufempfehlung schrieb. Er rechnet bis 2028 weiter mit zweistelligen Ergebnissteigerungen. Zudem werde das Unternehmen zur Vorlage der Resultate des dritten Quartals den Jahresausblick für 2026 wohl anheben./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Iberdrola SA Buy
|
Unternehmen:
Iberdrola SA
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
22,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
20,53 €
|
Abst. Kursziel*:
7,16%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
20,51 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,26%
|
Analyst Name::
James Brand
|
KGV*:
-
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|UBS AG
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|Goldman Sachs Group Inc.
|22.07.26
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|DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel
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|20,62
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:23
|Fresenius Medical Care Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.09.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|28.09.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|28.09.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.09.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|28.09.26
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|28.09.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|28.09.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|28.09.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|28.09.26
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Beiersdorf Neutral
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|UBS AG
|28.09.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|STMicroelectronics Buy
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|UBS AG
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|UBS AG
|28.09.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
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|Microsoft Overweight
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|K+S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.09.26
|Microsoft Buy
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|28.09.26
|Erste Group Bank buy
|UBS AG
|28.09.26
|Verbund Hold
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|28.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|Ströer Buy
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|Infineon Neutral
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