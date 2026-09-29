Iberdrola Aktie

20,51EUR 0,14EUR 0,69%
Iberdrola für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14

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29.09.2026 08:30:11

Iberdrola SA Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel fpür Iberdrola von 18,50 auf 22,00 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst James Brand passte seine Schätzungen für die Spanier an höhere Strompreise und ein besseres kurzfristiges Wachstumsprofil an, wie er in seiner am Dienstag vorliegenden Kaufempfehlung schrieb. Er rechnet bis 2028 weiter mit zweistelligen Ergebnissteigerungen. Zudem werde das Unternehmen zur Vorlage der Resultate des dritten Quartals den Jahresausblick für 2026 wohl anheben./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Iberdrola SA Buy
Unternehmen:
Iberdrola SA 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
22,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
20,53 € 		Abst. Kursziel*:
7,16%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
20,51 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7,26%
Analyst Name::
James Brand 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Iberdrola SA 20,62 1,23% Iberdrola SA

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08:21 OHB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:23 Fresenius Medical Care Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.09.26 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 Boeing Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
28.09.26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
28.09.26 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 KWS SAAT Halten DZ BANK
28.09.26 Erste Group Bank buy Deutsche Bank AG
28.09.26 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
28.09.26 JCDecaux Neutral Goldman Sachs Group Inc.
28.09.26 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
28.09.26 LANXESS Underweight Barclays Capital
28.09.26 Netflix Outperform Bernstein Research
28.09.26 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
28.09.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
28.09.26 Ferrari Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.09.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 Volvo AB Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 Beiersdorf Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 L'Oréal Hold Jefferies & Company Inc.
28.09.26 L'Oréal Buy UBS AG
28.09.26 ASML NV Buy UBS AG
28.09.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 STMicroelectronics Buy UBS AG
28.09.26 Evonik Kaufen DZ BANK
28.09.26 BP Buy UBS AG
28.09.26 CTS Eventim Buy UBS AG
28.09.26 Erste Group Bank kaufen Barclays Capital
28.09.26 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 K+S Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.09.26 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 Erste Group Bank buy UBS AG
28.09.26 Verbund Hold Deutsche Bank AG
28.09.26 DHL Group Neutral UBS AG
28.09.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
28.09.26 Ströer Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.09.26 Infineon Neutral UBS AG
28.09.26 Bilfinger Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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