Iberdrola Aktie
|20,38EUR
|0,00EUR
|0,00%
WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14
Iberdrola SA Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Iberdrola mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der jüngste Anstieg der Strom- und Gaspreise dürfte zwar kurzfristig nur begrenzte Auswirkungen auf die Ergebnisse europäischer Versorger haben, da die Kunden einen Großteil der für dieses Jahr prognostizierten Stromerzeugung bereits über Lieferverträge abgesichert hätten, schrieb Jorge Alonso Suils am Freitag. Jedoch werde das Aufwärtspotenzial ab 2027 und insbesondere ab 2028 attraktiver, da sich die höheren Terminpreise in den Portfolios niederschlagen und zusätzliche Rentabilität aus noch nicht verlängerten Endkundenverträgen resultieren könnte./la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 11:21 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Iberdrola SA Market-Perform
|
Unternehmen:
Iberdrola SA
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
20,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
20,29 €
|
Abst. Kursziel*:
-1,43%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
20,38 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1,86%
|
Analyst Name::
Jorge Alonso Suils
|
KGV*:
-
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|26.05.26
|Iberdrola Overweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|12.12.25
|Iberdrola Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Iberdrola Overweight
|Barclays Capital
|22.07.26
|Iberdrola Verkaufen
|DZ BANK
|05.05.26
|Iberdrola Verkaufen
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Aktien in diesem Artikel
|Iberdrola SA
|20,38
|0,00%
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|12:57
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|Sixt Buy
|UBS AG
|12:37
|Continental Buy
|UBS AG
|12:36
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|12:35
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|12:35
|BMW Neutral
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|10:48
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|UBS AG
|09:55
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|Deutsche Bank AG
|09:40
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|09:36
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