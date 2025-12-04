NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 250 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Analyst Ken Herbert passte seine Cashflow-Schätzungen am Donnerstag an den Ausblick des Finanzchefs auf einer Investorenkonferenz an. Er sei optimistischer gewesen als gedacht./rob/ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 07:01 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 07:01 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.