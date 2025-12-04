Boeing Aktie
|173,34EUR
|0,16EUR
|0,09%
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
04.12.2025 13:27:33
Boeing Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 250 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Analyst Ken Herbert passte seine Cashflow-Schätzungen am Donnerstag an den Ausblick des Finanzchefs auf einer Investorenkonferenz an. Er sei optimistischer gewesen als gedacht./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 07:01 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 07:01 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Outperform
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 250,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 202,54
|
Abst. Kursziel*:
23,43%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 202,54
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,43%
|
Analyst Name::
Ken Herbert
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
