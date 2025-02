ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Buy" belassen. Eine weiter zunehmende Energienachfrage für Server spiele den Münchnern in die Karten, schrieb Analyst Francois-Xavier Bouvignies am Dienstagnachmittag nach einem Gespräch mit dem Chef des KI-Geschäfts. Infineon sei glänzend positioniert, was Qualität, Kapazitäten und Produktangebot angehe./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2025 / 15:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



