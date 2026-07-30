ING Group Aktie

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WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202

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30.07.2026 13:17:00

ING Group Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ING nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die Großbank habe solide abgeschnitten, schrieb Theo Massing am Donnerstag. Die Kernbotschaft sei aber, dass die Niederländer mit Blick auf die Erträge im laufenden und kommenden Jahr etwas optimistischer geworden seien./rob/la/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ING Group Hold
Unternehmen:
ING Group 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
29,84 € 		Abst. Kursziel*:
-6,18%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
29,89 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-6,31%
Analyst Name::
Theo Massing 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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