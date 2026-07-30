NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ING nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die Großbank habe solide abgeschnitten, schrieb Theo Massing am Donnerstag. Die Kernbotschaft sei aber, dass die Niederländer mit Blick auf die Erträge im laufenden und kommenden Jahr etwas optimistischer geworden seien./rob/la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.