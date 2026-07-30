ING Group Aktie

30,01EUR 1,52EUR 5,34%
ING Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202

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30.07.2026 13:42:02

ING Group Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ING nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die niederländische Großbank habe stark abgeschnitten, schrieb Anke Reingen am Donnerstag. In Verbindung mit einer guten Kostenkontrolle dürften die Geschäftstrends und die angehobene Prognose für das Nettozinsergebnis im kommerziellen Bankgeschäft zu einer Anhebung der Markterwartungen führen./rob/la/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:16 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:16 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ING Group Sector Perform
Unternehmen:
ING Group 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
29,84 € 		Abst. Kursziel*:
-6,18%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
30,01 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-6,70%
Analyst Name::
Anke Reingen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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