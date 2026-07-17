ING Group Aktie

28,15EUR -0,59EUR -2,04%
ING Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
17.07.2026 11:43:13

ING Group Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ING vor der Berichtssaison der niederländischen Banken von 28,90 auf 31,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Sie habe ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie angehoben, was in erster Linie auf wohl höhere Nettozinserträge im Zuge der restriktiveren Geldpolitik im Euroraum zurückzuführen sei, schrieb Delphine Lee in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Die Expertin verwies auch auf die nach wie vor starke Dynamik im Provisionsgeschäft. Die Aussichten für das zweite Quartal sähen zudem hinsichtlich der Erträge etwas besser aus als am Markt erwartet, und auch die Kostenkontrolle sei gut./la/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 17:39 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ING Group Overweight
Unternehmen:
ING Group 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
31,30 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
28,27 € 		Abst. Kursziel*:
10,70%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
28,15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,19%
Analyst Name::
Delphine Lee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ING Group

mehr Nachrichten