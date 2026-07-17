NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ING vor der Berichtssaison der niederländischen Banken von 28,90 auf 31,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Sie habe ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie angehoben, was in erster Linie auf wohl höhere Nettozinserträge im Zuge der restriktiveren Geldpolitik im Euroraum zurückzuführen sei, schrieb Delphine Lee in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Die Expertin verwies auch auf die nach wie vor starke Dynamik im Provisionsgeschäft. Die Aussichten für das zweite Quartal sähen zudem hinsichtlich der Erträge etwas besser aus als am Markt erwartet, und auch die Kostenkontrolle sei gut./la/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 17:39 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 00:15 / BST





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